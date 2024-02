< Plusieurs absents importants pour Brest face à l'OM !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Après le déplacement à Francfort pour y affronter le Shakhtar Donetsk en 16e de Ligue Europa, l’OM ira affronter l’équipe surprise de la saison, Brest. Si Gattuso doit faire avec des absents, cela sera aussi le car pour Eric Roy !

Gattuso a récupéré la majorité de ses internationaux de la CAN, il manque encore Mbemba. Côté blessés, Rongier est encore en phase de reprise, Kondogbia a repris l’entrainement collectif lundi, Murillo et Veretout sont attendus cette semaine et Gigot sera suspendu. Du côté de Brest, Eric Roy dispose d’une infirmerie vide mais doit faire avec des suspensions importantes.

A lire : OM : Enfin une bonne nouvelle pour Gattuso !

Mahdi Camara a enchainé les carton, le milieu de terrain sera donc suspendu face à l’OM. Cela sera aussi le cas pour Marco Bizot. En effet, le gardien brestois a été expulsé lors du match nul entre Clermont et les Bretons le weekend dernier. De plus, Lilian Brassier a été coupable d’un geste dangereux sur Kylian Mbappé et pourrait être lourdement sanctionné par la commission de discipline de la FFF. Selon l’Équipe, le slide défenseur pourrait être absent lors du match crucial contre l’OM ce dimanche s’il se voit infliger une suspension de deux matches ce jeudi. Eric Roy sait qu’il devra faire avec un effectif amoindri. » Au lieu d’être 20, on sera peut-être 19, 18 ou 17. De mémoire, on était 16 l’an passé à Lille en raison d’une cascade de blessure. On fera du mieux possible, on n’a pas le choix « .

Mahdi Camara et Marco Bizot suspendus, Lilian Brassier aussi ?