Voici le PODCAST du dernier DFM. Benjamin Courmes est à la présentation de ce DFM avec notre journaliste Mourad Aerts et notre consultant Jean Charles de Bono accompagné par notre invité de ce lundi, l’ancien joueur et coach Albert Emon.

Vous pouvez écouter ou réécouter les émissions chaque semaine quand vous le voulez et où vous le souhaitez. Pendant le sport, dans les transports en commun, ou en voiture, DFM vous accompagne partout !

Le décrassage d’OM vs TFC est au menu, mais aussi l’œil de l’ancien coach sur l’OM 2020 et enfin l’avant match de Lyon vs OM…