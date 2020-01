[PODCAST DFM] : L’OM a-t-il eu raison pour Lihadji ? Mercato, Sanson à vendre, inquiétant ?

Chaque Débat Foot Marseille est disponible en version Podcast sur Itunes, Spotify, et Ausha…

Vous pouvez dès maintenant écouter ou réécouter les émissions chaque semaine quand vous le voulez et où vous le souhaitez. Pendant le sport, dans les transports en commun, ou en voiture, DFM vous accompagne partout !

Voici le PODCAST du dernier numéro de Débat Foot Marseille.

Avec l’ancien joueur et entraineur de l’OM Léon Galli, Jean Charles de Bono, Nicolas Filhol, et Benjamin Courmes. Au programme, le choc face à Rennes ce vendredi, le feuilleton Lihadji et l’inquiétude au niveau des finances de l’OM.

A voir en images ci-dessous :

LE SOMMAIRE :

– Avant Match : Rennes/OM : Les enjeux, quel onze olympien ?

– Le Gros Débat : Lihadji, l’OM a-t-il eu raison de stopper les négociations ?

– Le Petit Débat : Il n’y a plus d’argent… Sanson à vendre…. Inquiétant pour le mercato à venir ?

Bonne écoute !

>