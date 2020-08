[PODCAST DFM] : OM, Covid19 vs Ligue 1, #OMASSE décalé, supporter de Lyon et du PSG ?

Voici le dernier PODCAST DFM. Mourad Aerts, Nicolas Filhol et Jean Charles de Bono étaient présents au studio ce lundi…

Voici le PODCAST du dernier épisode de Débat Foot Marseille

Ce DFM a été diffusé ce lundi en live à partir de 17h30. Mourad Aerts, Nicolas Filhol et notre consultant Jean Charles De Bono étaient présents pour cette émission. Notre équipe a évoqué l’actualité de l’OM et des cas de Covid 19 suspectés (1 avéré), les conséquences du virus sur la Ligue1 mais aussi la Ligue des Champions avec Lyon et Paris…

Le programme

Gros débat : Covid-19 vs Ligue 1

Petit débat : Supporter Lyon et le PSG en C1 ?

Vos questions

Bonne écoute !