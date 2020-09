[PODCAST DFM] : Victoire de l’OM face au PSG, la polémique Neymar, arbitrage… Villas-Boas et ASSE

Football Club de Marseille vous a retrouvé dans son studio avec Benjamin Courmes, Nicolas Filhol et notre consultant Jean Charles De Bono. Notre équipe a évoqué la victoire de l’OM face au PSG, mais aussi la polémqiue autour de Neymar et de l’arbitrage. Retrouvez également le journal des bonnes nouvelles, les paris FCM et l’avant-match d’OM vs ASSE…