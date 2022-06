[PODCAST OM] Apéro Mercato 1 & 2 : Witsel, Touré, Fofana, Milik, Dieng…

Voici les Podcast des épisodes 1 & 2 de l’Apéro Mercato été 2022, avec notre journaliste Benjamin Courmes et nos invités Karim Attab, Jacques Bayle (Maritima Radio), Mathieu Grégoire (journaliste l’Equipe) et Christophe Hernandez (Ex joueur de Nice).

Apéro Mercato OM #1 : Départ de Kamara, quid de Milik ? La rumeur Witsel et des bons plans…



Si le Player ne s’affiche pas cliquez ici !

Apéro Mercato OM #2 : : Seulement 11M€ pour Dieng ? Fofana trop cher ? Touré et CHO vraies pistes !





SOMMAIRE :

Grosse info côté arrivée

Grosse rumeur côté départ

Rumeurs en vrac

Bon plan Mercato

Concurrents OM