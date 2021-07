[PODCAST OM] Apéro Mercato : Ünder vers l’OM, Lopez, Simeone… 2 départs actés? Concurrents: Mbappé refuse de prolonger au PSG

Voici le PODCAST du quatrième numéro de l’Apéro Mercato été 2021, avec Benjamin Courmes et notre invité Yacine Youssfi. Au programme, les dernières infos sur le mercato de l’OM avec les rumeurs d’arrivées d’Ünder, Pau Lopez, Giovanni Simeone et les départs de Kevin Strootman et Radonjic !



Si le Player ne s’affiche pas cliquez ici !

Voici le PODCAST du quatrième numéro de l’Apéro Mercato été 2021, avec Benjamin Courmes et notre invité Yacine Youssfi . Au programme, les dernières infos sur le mercato de l’OM avec les rumeurs d’arrivées d’Ünder, Pau Lopez, Giovanni Simeone et les départs de Kevin Strootman et Radonjic !