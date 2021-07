[PODCAST OM] Apéro Mercato : La rumeur Coutinho, l’arrivée de Saliba, Kamara sur le départ? Under, dernière chance ?

Voici le Podcast du sixième numéro de l’Apéro Mercato été 2021, avec notre journaliste Nicolas Filhol et notre invité Mathieu Grégoire du journal L’Equipe. Au programme, les dernières infos sur le mercato de l’OM avec les rumeurs d’arrivées : Saliba, Pulgar, Coutinho et les probables départs de Kamara et Caleta-Car ! Mais aussi le niveau d’Under…

Si le Player ne s’affiche pas cliquez ici !

Voici le Podcast du sixième numéro de l’Apéro Mercato été 2021, avec notre journaliste Nicolas Filhol et notre invité Mathieu Grégoire du journal L’Equipe. Au programme, les dernières infos sur le mercato de l’OM avec les rumeurs d’arrivées : Saliba, Pulgar, Coutinho et les probables départs de Kamara et Caleta-Car !

SOMMAIRE :

Grosse info côté arrivée

Grosse rumeur côté départ

Rumeurs en vrac

concurrents OM

bon plan Mercato