[PODCAST OM] : Catastrophe à Nice, Sampaoli, coach clivant à Marseille? Comment bien se reprendre à Metz?

Voici le Podcast du dernier Debat Foot Marseille diffusé en live ce jeudi à partir de 17h30. Nos journalistes Mourad Aerts et Rayane Benmokrane étaient en plateau avec notre consultant Jean Charles De Bono et notre invité le rappeur marseillais Kemmler. Au menu : retour sur la grosse désillusion à Nice amis aussi le côté clivant de Sampaoli, se relancer à Metz et bien sûr la FAQ…

