[PODCAST OM] : Dernières infos mercato OM : Objectif de McCourt non-atteint, la DNCG irritée? Zidane pas au PSG?

Voici le Podcast du dernier Débat Foot Marseille diffusé ce lundi avec Benjamin Courmes à la présentation, notre consultant Jean Charles De Bono et notre invité Pierre Guille (Président délégué du Mondial la Marseillaise Directeur des évents et des partenariats La Marseillaise) ! Retour sur les derniéres rumeurs mercato OM, interrogation sur la décision de la DNCG, quel rôle pour McCourt et Zidane qui dit non au PSG…

Si le player ne fonctionne pas, cliquez ici !

