[PODCAST OM] : Feyenoord, bientôt un maillot Collector? MANDANDA doit-il finir la saison?

Retrouvez le Podcast du dernier numéro de Débat Foot Marseille, c’était ce lundi à 17h30 avec Benjamin Courmes à la présentation, Nicolas Filhol notre journaliste et notre invité Thierry Mode alias Titi c’est toi le boss sur Twitter. Ils étaient sur le plateau pour débattre autour des thèmes du jour : le décrassage de Reims – OM (0-1), le match à Feyenoord, le projet maillot collector et la fin de saison Mandanda vs Lopez…

Si le player ne fonctionne pas, cliquez ici !

