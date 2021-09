[PODCAST OM] Gerson, Lopez, quel onze face à Galatasaray, Neymar vs Payet…

Voici le PODCAST du dernier Débat FAQ Marseille diffusé en direct ce mardi (15h30). Rayane Benmokrane et Nicolas Filhol étaient en live pour répondre à vos questions et aborder les thèmes de votre choix ! Au programme : Europa League face à Galatasaray au Vélodrome, les cas Gerson, Pau Lopez et vos questions !



Si le Player ne s’affiche pas cliquez ici !

