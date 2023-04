[PODCAST OM] GROSSE DECEPTION face à LORIENT. TUDOR, UN SENTIMENT DE GACHIS? (Avec Rod Fanni)

Débat Foot Marseille, c’était ce mardi au studio. Nos journalistes Mourad Aerts et Rayane Benmokrane seront accompagné par notre consultant Jean Charles de Bono et notre invité Rod Fanni ! Retour sur le match face à Lorient de l’OM et quelques thèmes d’actualité ! Préparez vos questions pour la FAQ en fin d’émission.