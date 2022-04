[PODCAST OM] : Harit, Mandanda, Gueye… la gestion de Sampaoli et le déplacement chaud au PAOK !

Retrouvez le Podcast du dernier numéro de Débat Foot Marseille, c’est avec Nicolas Filhol à la présentation avec nos invités Yacine Youssfi et Thierry Audibert. Au menu : la victoire 2-0 face à Montpellier avec le décrassage, les paris, l’avant match du déplacement au PAOK et la gestion de l’effectif pour cette fin de saison avec notamment les cas Harit et Mandanda…

Si le player ne fonctionne pas, cliquez ici !

