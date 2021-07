[PODCAST OM] : Infos et rumeurs mercato, équipe type 21/22, les jeunes pro et décision de la DNCG !

Voici le Podcast du dernier Débat Foot Marseille diffusé en direct ce lundi avec notre journaliste Nicolas Filhol, notre invité Hervé Bercane et notre consultant Jean-Charles De Bono. Actu en vrac sur le mercato marseillais avec les officialisations récentes, le premier match amical et la possible équipe type. La DNCG et focus sur les jeunes !

Si le podcast ne s’affiche pas, cliquez ici

