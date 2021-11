[PODCAST OM] Le Debrief de Clermont – OM (0-1)

Voici le Podcast du débrief de la rencontre entre l’OM et Clermont Foot 63 diffusé en direct ce dimanche soir ! Benjamin Courmes, Mourad Aerts et Nicolas Filhol reviennent sur cette victoire importante chez le promu ! Au menu : Les 3 enseignements, l’analyse à chaud et votre debrief.



Si le Player ne s’affiche pas cliquez ici !

Voici le Podcast du débrief de la rencontre entre l’OM et Clermont Foot 63 diffusé en direct ce dimanche soir ! Benjamin Courmes, Mourad Aerts et Nicolas Filhol reviennent sur cette victoire importante chez le promu ! Au menu : Les 3 enseignements, l’analyse à chaud et votre debrief.