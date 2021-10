[PODCAST OM] Le débrief d’OM vs Galatasaray avec Gaël Andonian

Voici le PODCAST du dernier Debrief Foot Marseille diffusé en direct ce jeudi après le match nul 0-0 entre l’OM et Galatasaray en Ligue Europa. Notre journaliste Benjamin Courmes était accompagné par notre consultant Jean Charles De Bono et par notre invité l’ancien défenseur de l’OM Gaël Andonian. Retour ce ce match frustrant, un Saliba solide, et les incidents dans le parcage turc…



