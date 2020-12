[PODCAST OM] : Les raisons du renouveau, le titre c’est jouable ? L’Europa League, on y croit? (Avec R. Zubar)

Voici le dernier PODCAST OM de notre émission DFM. Avec ce lundi, notre journalistes Benjamin Courmes, notre consultant Jean-Charles De Bono et notre invité l’ancien joueur de l’OM Ronald Zubar…

Voici le POCAST du dernier Débat Foot Marseille.

Le Programme de l’émission :

– Le journal des bonnes nouvelles

– Le décrassage (L’analyse à froid, Le Fait du match, Man And Merguez of the match)

– Les paris FCM City – OM- L’avant match Manchester City

– OM Peut-on croire à la qualification en Europa League ? Comment jouer contre City ? Quel onze de l’OM ?

– Gros débat : Le début du renouveau ? Peut-on parler de renouveau ou est-ce trop tôt ? Quelles sont les raisons d’y croire ? Quel est l’influence de Villas-Boas sur ce renouveau ? Son équipe aurait pu sombrer lorsqu’elle été au plus bas après les deux défaites 3-0 contre City et Porto. Que peut jouer l’OM cette saison en championnat ?

