[PODCAST OM] Les sanctions LFP une vraie honte ? Quel effectif après mercato ? Monaco…

Voici le PODCAST du nouvel opus de Débat Foot Marseille. On y parle de la LFP et des sanctions prisent après Nice – OM, mais aussi du déplacement à Monaco et enfin de l’effectif maintenant que le mercato estival de l’OM est terminé…

Si le Player ne s’affiche pas cliquez ici !

Voici le PODCAST du nouvel opus de Débat Foot Marseille. On y parle de la LFP et des sanctions prisent après Nice – OM, mais aussi du déplacement à Monaco et enfin de l’effectif maintenant que le mercato estival de l’OM est terminé…

Sommaire :