[PODCAST OM] : L’OM enchaîne avant un match CAPITAL en C1 face à FRANCFORT ! Quels choix en attaque pour Tudor?

Décrassage : OM – LOSC (2-1)

– Analyse à froid

– Fait du match

– man & Merguez

Résultats et classement

Avant match : OM – Francfort

– A quoi ressemble le onze allemand ? Quel début de saison ? (Visuels) + classement groupe de C1

– Quel onze pour l’OM, Payet titulaire, retour de Sanchez, Mbemba suspendu

Gros débat : Concurrence en attaque !

– Sanchez indiscutable devant, quid de Suarez, Bakambu et Dieng

– Guendouzi vraie option pour le pressing ?

– Payet va avoir sa chance

– Under et Harit plus que des remplaçants ?

– Quid de Gerson

FAQ