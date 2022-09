[PODCAST OM] : MCCOURT / EYRAUD out ? Huis clos, SUPPORTERS, Qui est coupable ? Gerson, Dieng, les plans B ?

Voici le replay du dernier opus de Débat Foot Marseille diffusé en live jeudi à partir de 17h30. Nos journalistes Nicolas, Filhol et Benjamin Courmes étaient accompagnés par Sourigna et Hakim Zhouri (journaliste pour les Lions de l’Atlas). Au menu : l’avant match Angers-OM, l’actualité en vrac avec Dieng, Rongier, McCourt, et les supporters !