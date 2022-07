[PODCAST OM] : Memphis DEPAY, Diop, MERTENS, visés ? Les dernières infos mercato !

Voici le podcast du nouvel épisode de l’Apéro Mercato tourné au restaurant le Grand Large à Cassis avec Jean Charles de Bono, et Benjamin Courmes. Au programme les toutes dernières infos et rumeurs mercato de l’Olympique de Marseille. Retour sur le départ de Mandanda à Rennes, les options Depay et Mertens et les rumeurs en vrac !

Si le player ne fonctionne pas, cliquez ici !

