[PODCAST OM] : Mercato, Gerson, c’est chaud ! VENTE OM peu importe ?

Voici le PODCAST de notre émission Débat Foot Marseille diffusée ce jeudi avec Jean Charles de Bono, Nicolas Filhol et notre invité Hervé Bercane. Au programme le mercato et le gros dossier Gerson… Ensuite, débat sur la vente OM et l’avant match Metz vs OM…

Si le player n’apparaît pas cliquez ici pour écouter le PODCAST

