[PODCAST OM] : Mercato, le gros chantier de La Défense, Thauvin critiqué, Alvaro en fait il trop ? Avec Ronald Zubar

Voici le PODCAST de notre émission Débat Foot Marseille avec Ronald Zubar ancien défenseur de l’OM, Jean Charles de Bono et Benjamin Courmes. Au programme le mercato et le gros chantier de la défense pour Jorge Sampaoli, le cas Thauvin et focus sur les deux derniers matchs de la saison.

Si le player n’apparaît pas cliquez ici pour écouter le PODCAST

