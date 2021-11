[PODCAST OM] OL – OM 2021, retour sur un FIASCO, réaction de LABRUNE, DNCG, MERCATO (avec Gérard Gili)

Voici le Podcast du dernier Débat Foot Marseille diffusé en direct ce lundi à 17h30.Gérard Gili etait notre invité ! Benjamin Courmes et Jean-Charles De Bono étaient sur le plateau pour débattre et lui poser des questions ! Au menu, l’incroyable fiasco du match Lyon – OM arrêté après un jet de bouteille sur Payet, les instances, mais aussi la DNCG et le mercato…

