[PODCAST] OM – OL : Retour sur le match ANNULE ! Quelles conséquences? GROSSO, TEXTOR, PREFETE DE POLICE..

Retour sur OM – OL annulé

– Analyse à froid

– Fait du match

– Man & Merguez

– Déclas FIFA / presse européenne

– Résultats et classement du weekend

Gros débat : Quelles conséquences sur le sportif ?

Comme l’explique l’Equipe, « les faits s’étant produits à l’extérieur de l’enceinte phocéenne, les responsabilités n’incombent pas à l’OM, le club recevant, mais aux autorités en charge de l’ordre sur la voie publique. »

Quand le match peut-il se rejouer ?

1er ou 22 novembre avant OM – LOSC ou RCSA – OM ?

Selon RMC, « la date du mercredi 6 décembre est la seule possibilité crédible pour un report avant la fin de l’année 2023 et des matchs aller. Pour l’OM, ce serait entre OM-Rennes et Lorient-OM. Pour l’OL, ce serait entre Lens-OL et OL-Toulouse. »

L’OM rate le moment idéal pour affronter un Lyon affaibli, en crise sans Cherki ?