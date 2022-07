[PODCAST OM] : Quel type de coach est TUDOR? Quels changements? SIMEONE, BAKAYOKO, les rumeurs MERCATO !

Voici le podcast du dernier Débat Foot Marseille, c’est avec Nicolas Filhol à la présentation avec notre invité invité Thierry Audibert et Rayane Benmokrane, le réalisateur. Ils étaient en direct pour évoquer les thèmes du jour et répondre à vos questions dans la FAQ ! Au menu l’arrivée d’Igor Tudor, son style, les dernières rumeurs mercato et la FAQ…

Si le player ne fonctionne pas, cliquez ici !

