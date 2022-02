[PODCAST OM] : REMONTADA au Vélodrome, DIENG et GUEYE gagnent la CAN, 1/4 de finale de Coupe de France à Nice!

Voici le Podcast du dernier Debat Foot Marseille diffusé en live ce lundi à partir de 17h30. Nos journaliste Nicolas Filhol et Rayane Benmokrane étaient en plateau avec nos deux invités, JM Nichanian et Thierry B Audibert. Au menu : retour sur la grosse victoire 5-2 face à Angers, débrief de la CAN avec le journaliste sénégalais Cissokho Sahel, avant match Nice vs OM et bien sur la FAQ…

Voici le Podcast du dernier Debat Foot Marseille diffusé en live ce lundi à partir de 17h30. Nos journaliste Nicolas Filhol et Rayane Benmokrane étaient en plateau avec nos deux invités, JM Nichanian et Thierry B Audibert. Au menu : retour sur la grosse victoire 5-2 face à Angers, débrief de la CAN avec le journaliste sénégalais Cissokho Sahel, avant match Nice vs OM et bien sur la FAQ…