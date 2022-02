[PODCAST OM] : SAMPAOLI OUT? MILIK en plein questionnement… Premier match de Conférence League !

Voici le Podcast du dernier Debat Foot Marseille diffusé en live ce lundi à partir de 17h30. Benjamin Courmes était à la présentation avec notre consultant Jean-Charles De Bono et notre invité Bastien Dumas-Paoli pour les thèmes du jour et répondre aux questions. Au menu : Sampaoli vs Milik, l’avenir du coach, la catastrophe de Furiani et la FAQ avec Ünder pisté par le PSG.

Si le player ne fonctionne pas, cliquez ici !

Voici le Podcast du dernier Debat Foot Marseille diffusé en live ce lundi à partir de 17h30. Benjamin Courmes était à la présentation avec notre consultant Jean-Charles De Bono et notre invité Bastien Dumas-Paoli pour les thèmes du jour et répondre aux questions. Au menu : Sampaoli vs Milik, l’avenir du coach, la catastrophe de Furiani et la FAQ avec Ünder pisté par le PSG.