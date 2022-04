[PODCAST OM] : Sampaoli : ses ambitions pour le club, son avenir, et le mercato

Retrouvez le Podcast du dernier numéro de Débat Foot Marseille ce lundi 4 avril 2022 avec Benjamin Courmes est à la présentation, notre consultant et ancien joueur de l’OM Jean-Charles De Bono ainsi que notre invité Karim Zeribi. Au programme : La victoire de l’OM contre Saint Etienne et un gros débat autour de Jorge Sampaoli, ses ambitions pour l’OM son avenir et le mercato.



Si le player ne fonctionne pas, cliquez ici !

