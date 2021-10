[PODCAST OM] Un bon point pris face à Nice ? Quid du niveau des remplaçants ? (avec Gaël Andonian)

Voici le podcast du dernier épisode de notre émission Débat Foot Marseille diffusé en direct sur YouTube et Twitch ce jeudi à 17h ! Une émission présentée par Nicolas Filhol avec comme invités : notre consultant Jean-Charles De Bono et l’ancien défenseur de l’OM Gaël Andonian ! Retour sur le match face à l’OGC Nice, les paris, l’avant-match face à Clermont Foot et quid du niveau des remplaçants…



