[PODCAST OM] : Victoire vs LYON, ARBITRAGE polémique? Les SIFFLETS vs TUDOR et le livre GIGNAC, El Bomboro !

Voici le podcast du dernier DFM diffusé en direct et sur YouTube et Twitch ce jeudi. Nicolas Filhol était accompagné par Rayane Benmokrane, Jean-Charles De Bono notre consultant avec nos invités Roland Gransard, ancien coach de l’OM et Diego Calmard, auteur du livre « Gignac El Bomboro ». Au programme de cette émission : Victoire vs LYON, ARBITRAGE polémique? Les sifflets contre Tudor et Gignac, El Bomboro !

Si le player ne fonctionne pas, cliquez ici !

