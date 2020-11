Porto vs OM : Un absent important côté portugais ?

L’OM va affronter le FC Porto ce mardi à l’occasion du 3e match de poule de Ligue des Champions. Sergio Conceiçao a précisé ce mardi que son défenseur central, Pépé était très incertain pour le match de demain…

Iván Marcano s’est fait les croisés en mai dernier et sera donc absent face à l’OM. Un autre défenseur central devrait aussi manquer cette rencontre. En effet, Pepe, qui était absent pour un faux test positif à la Covid, a dû écourter sa séance d’entrainement lundi. Avec la défense central Leite (21 ans) et Mbemba (26 ans), le FC Porto s’est incliné en championnat 3-2 face à Paços Ferreira vendredi dernier…

Pepe est sorti Et ce n’est du tout du bluff — Conceiçao

« Peut-être qu’on ne l’aura pas. Peu après les premières 15 minutes d’entraînement (ouverts à la presse, ndlr), Pepe est sorti. Et ce n’est du tout du bluff, malheureusement. Cela va être très difficile d’avoir Pepe pour le match. On va essayer. Je vais parler avec lui et avec le département médical pour savoir s’il y a encore de l’espoir. »

Sergio Conceiçao – source : Conférence de presse / La Provence (02/11/2020)