Aulas souligne les « bourbiers » qui handicapent Bordeaux, l’OM et Lille

Jean Michel Aulas est fier de posséder son stade. Lors d’un entretien accordé à France Football, le président lyonnais rappelle les conséquences des PPP pour l’OM, Lille ou encore Bordeaux…

Seul club de l’élite à être propriétaire de son stade (en attendant Montpellier, le Stade Brestois et Nîmes Olympique ?), Lyon peut en tant normal disposer d’entrées financières supplémentaires. Le président Aulas estime que plusieurs autres clubs sont bloqués à cause des PPP mis en place par les mairies pour la rénovations des stades. Il pense notamment à Marseille, Bordeaux et Lille…

Franck McCourt voulait acheter le Vélodrome mais ça n’a pas été possible en raison du PPP

“C’est terrible pour le foot français ! Les autres stades, bâtis ou rénovés pour l’Euro 2016, ont généré soit des catastrophes financières, soit des doutes pour le développement du club résident. Les fameux PPP (partenariats public-privé) sont des bourbiers. À Marseille, Franck McCourt voulait acheter le Vélodrome mais ça n’a pas été possible en raison du PPP et de l’attitude de la Mairie. À Bordeaux, la métropole, l’exploitant et les Girondins montent des usines à gaz pour la gestion du stade qui ne sont pas dans l’intérêt du club. Et, à Lille, il y a des contentieux. La Cour des comptes a fracassé ces PPP et préconise d’y mettre fin ». Jean Michel Aulas – source : France Football (30/03/2021)