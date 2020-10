Pour Aulas, Lyon a été privé de Coupe d’Europe et le « costume à paillettes trop grand pour certains »

Après une semaine européenne compliquée (défaites pour le PSG, l’OM et Nice), Jean Michel Aulas en profite pour étaler ses théories sur l’injustice de ne pas voir Lyon en Coupe d’Europe.

Le président lyonnais pense que la LFP a injustement privé son club de se qualifier pour une Coupe d’Europe. Aulas va même plus loin en précisant que par conséquent la France se retrouve avec des clubs insuffisamment structurés par bien figurer dans ces compétitions. Il semblerait que les soirées du mardi au jeudi sont difficiles à vivre pour JMA…

triste de voir notre OL injustement privé de Coupe d’Europe — Aulas

« C’est triste effectivement de voir notre OL injustement privé de Coupe d’Europe rester avec Paris dans les 13 premiers du ranking Uefa ( Paris 8 ème OL 13 ème ) Qu’elle tristesse pour la France! Sur 38 journée à priori et d’ailleurs la 1/2 finale en CL est venue conforter l’idée que l’OL pouvait terminer très fort et se qualifier : l’indice est calculé sur les résultats du terrain ( V,D,N ) et pas une chimère. L’arrêt du championnat prématurément a permis à des clubs moins bien structurés et moins préparés d’enfiler un costume à paillettes trop grand pour certains. »

Jean Michel Aulas – source : Twitter (23/10/2020)

