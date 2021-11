Pour ce consultant, l’OM est meilleur sans Milik

L’Olympique de Marseille n’a pas à battre le FC Metz (0-0) à l’occasion de la 13e journée de Ligue 1. Arek Milik a une nouvelle fois été décevant…

L’OM a proposé une première mi-temps insipide, sans mouvement et c’est même Metz qui s’est offert les plus belles occasions en contre. La seconde période n’a pas été incroyable, même à 11 contre 10. Les marseillais ont accéléré en fin de match pour tenter d’arracher la victoire, sans succès. L’attaque manque d’efficacité à l’image d’un Arek Milik maladroit qui a raté plusieurs occasions.

Consultant pour RMC, Walid Acherchour se demande si l’OM n’est pas meilleur sans le Polonais.

On n’a ni le buteur efficace, ni celui qui apporte dans le jeu– Acherchour

« Je me pose la question si l’OM n’est pas meilleur sans Milik ? Ce n’est que factuel mais pour l’instant c’est la cas. En début de saison, on a vu Payet en faut neuf, un Gerson lancé, des ailiers qui pouvaient faire la différence sur les côtés. Contre la Lazio, il n’a pas ce profil qui est capable de s’intégrer dans le jeu en tant que numéro neuf moderne, chose que Payet faisait très bien. Milik est un super attaquant, il est capable de marquer, mais en ce moment on n’a ni le buteur efficace, ni celui qui apporte dans le jeu. » Walid Acherchour-– Source: RMC (08/11/21)

La note d’Arek Milik : 4/10

Son appréciation

Milik, juste une question de temps ?

Depuis son retour, l’attaquant polonais n’a marqué qu’une fois. Le redoutable buteur tarde à redevenir décisif, une précision dans le dernier geste qui sera nécessaire pour relancer l’OM de Sampaoli. Son pied gauche n’a pas trouvé le cadre à plusieurs reprises, Oukidja a sorti sa tête. Milik n’a pas été tueur face à Metz, le constat est indéniable, par contre il est clair qu’après plusieurs mois de blessure, l’attaquant a besoin de temps pour retrouver ses sensations. Les buteurs, c’est comme le ketchup…

