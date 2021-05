Pour cet ancien défenseur de l’OM, « Lirola est le meilleur latéral droit de Ligue 1 et de loin »

Pol Lirola a été recruté lors du dernier mercato d’hiver par l’OM. Le latéral espagnol a répondu aux attentes et Pablo Longoria doit négocier son transfert avec la Fiorentina. Pour notre invité Ronalrd Zubar, Lirola est le meilleur latéral droit de Ligue 1 cette saison.

Sur le plateau de Débat Foot Marseille, Ronald Zubar, ancien joueur devenu agent, donne son avis sur Lirola.

A LIRE : MERCATO OM: Lirola VEUT ABSOLUMENT RESTER !

12M€, maintenant je comprends pourquoi — Zubar

« Pour moi c’est le meilleur au poste en championnat. C’est le meilleur latéral droit de Ligue 1, carrément et de loin ! Lirola est au-dessus de Celik. Des lacunes défensives ? C’est parce qu’il est très haut sur le terrain, le système mis en place par Sampaoli fait que. Je l’ai aussi vu être solide quand il fallait, être bien placé, tacler au bon moment ou être propre dans des interventions. Il ne commet pas beaucoup de fautes. Il a une connotation plus offensive que défensive, comme beaucoup de latéraux. J’adore ce joueur, il est monté crescendo, il s’adapte à l’adversité, aux différents systèmes. 12M€, maintenant je comprends pourquoi. Je pense même qu’il y a des joueurs capables de mettre plus sur la table vu ce qu’il a fait. Si Lirola fait une saison complète à ce niveau-là, tu peux comme ça tu peux bien le revendre derrière ! » Ronald Zubar – source : Débat Foot Marseille (13/05/2021)

Pour revoir ce DFM en intégralité

SAMPAOLI SAIT QU’ON S’ENTEND BIEN AVEC THAUVIN — LIROLA

« C’est un entraineur qui vit tout avec intensité. Que ce soient les matchs, les entrainements, il est toujours là à crier. S’il doit te crier dessus il le fait, même s’il explique les choses. Quand il est chaud il peut crier très fort, on l’entend à l’autre bout du terrain. Je crois même qu’il aurait parfois envie de rentrer sur la pelouse… Dans le système actuel il y a trois défenseurs, moi je suis piston à droite, mais tout dépend des matchs: parfois il me demande d’être plus bas, parfois plus haut. Contre Reims, je devais rester plutôt bas par exemple, je partais de plus bas sur chaque action mais je pouvais combiner avec Flo Thauvin. Sur d’autres matchs en revanche il me demande de jouer quasiment ailier et d’aller fixer le latéral adverse. Thauvin ? On a une connexion spéciale, on se cherche beaucoup sur le terrain car on se comprend bien, ça s’est amélioré au fil des matchs et j’espère qu’on va le démontrer encore sur les rencontres restantes, dit-il. (…) Le coach sait qu’on s’entend bien, c’est pour cela qu’il nous met proche l’un de l’autre sur le terrain. On arrive à créer des occasions en combinant. » Pol Lirola – source : Top of the Foot sur RMC (29/04/2021)