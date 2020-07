Pour Eric Di Meco, les rumeurs de Vente OM n’améliorent pas la cote du président Eryaud…

Pour Eric Di Meco, Jacques Henri Eyraud gère bien son début de saison. Pour lui le président olympien travaille bien mais sera toujours la cible des supporters marseillais… Encore plus avec ces offre de rachat.

Si l’OM n’a pas encore recruté son nouveau directeur sportif, la pré saison se passe bien. Malgré de grosses difficultés financières, le club olympien a passé les obstacles du Fair Play Financier et de la DNCG. De plus, le début du mercato sous la houlette d’André Villas-Boas a été marqué par l’arrivée de Pape Gueye. Pour Eric Di Meco, Le président Eyraud a pris les bonnes décisions, même s’il sera critiqué au moindre problème. Les rumeurs (et envie de rachat) autour de la Vente OM n’arrange pas son cas…

beaucoup de gens espèrent que l’OM sera vendu — Di Meco

« Il y en a qui ne reconnaîtront jamais quand Eyraud travaille bien, parce qu’il y a une certaine animosité de certains supporters envers le président de l’OM. Mais par contre, certains sont réalistes pour reconnaître quand Eyraud fait les choses bien. (…) À Marseille, c’est toujours pareil. Tu perds deux matchs en début de saison prochaine, et malheureusement pour lui, Eyraud sera la première personne montrée du doigt par les supporters. Car Villas-Boas a une cote incroyable, donc il aura un seuil de tolérance supérieur à celui du président. En plus, il y a cette histoire de rachat. On ne sait pas, mais beaucoup de gens espèrent que le club sera vendu. Et si ce n’est pas le cas, ils mettront la non-vente sur le dos des dirigeants actuels. Aucune lettre d’intention de la part de Mourad Boudjellal et Mohamed Ayachi Ajroudi ? Ok, mais le mal est fait dans cette histoire… » Eric Di Meco – Source: RMC (08/07/2020)