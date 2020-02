Pour Ménès « l’OM, cela commence quand même à être très sérieux… »

Dans son billet sur son blog, Pierre Ménès a débriefé la victoire de l’OM 2-0 face à l’ASSE. Il souligne le gros match de Payet toujours aussi fort après son passage remarqué en conférence de presse d’avant match…

Payet, un mec qui en a dans le buffet en plus d’avoir du talent dans les pieds — Ménès

« Il fallait vraiment être un anti-Marseillais notoire ou un pur supporter des Verts pour penser que Sainté avait la moindre chance d’inquiéter cette équipe olympienne bien organisée et sur la lancée de sa série d’invincibilité. L’OM a ouvert le score grâce à un but étonnant de Payet sur lequel on peut penser que la responsabilité de Ruffier est engagée. (…) Le milieu offensif marseillais est quand même bluffant. A chaque fois qu’il sort des déclas fracassantes en conférence de presse et se met donc une grosse pression, il répond présent derrière, sur le terrain. On se souvient de ce qu’il avait dit sur Rudi Garcia avant de signer un doublé lors de l’Olympico au Vélodrome. Cette fois, il a plus ou moins menacé de partir si Marseille n’avait pas une équipe compétitive pour jouer la Ligue des Champions la saison prochaine et il a sorti un grand match dans la foulée. C’est un mec qui en a dans le buffet en plus d’avoir du talent dans les pieds. (…) Au final, avec la défaite de Rennes et le énième faux pas de Lyon, l’OM reprend ses aises et cela commence quand même à être très sérieux, d’autant plus que les joueurs de Villas-Boas accueillent les terreurs toulousaines ce week-end. » Pierre Ménès – source : Canal+