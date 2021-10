« Pour moi, la concurrence avec Balerdi est relancée ! »

Une nouvelle fois titularisé, Caleta-Car a fait un meilleur match que face à Lille. Le Croate commencerait peut-être à reprendre le dessus sur Leonardo Balerdi…

L’Olympique de Marseille a retrouvé le chemin de la victoire face à Lorient en clôture de la 10e journée de Ligue 1. Titulaire surprise dans l’axe de la défense à la place de Balerdi ou Alvaro, Duje Caleta Car n’a pas accéléré le jeu mais s’est montré plutôt rassurant, de quoi relancer la concurrence :

Il peut sécuriser la défense– Filhol

« Je pense que la concurrence avec Balerdi est relancée, parce que j’ai l’impression que Sampaoli se dit qu’il a deux joueurs derrière qui prend déjà beaucoup de risques au poste de stoppeur. Peut-être qu’en mettant un joueur axial beaucoup plus sobre dans son jeu, ça peut sécuriser la défense. J’ai pas trouvé Caleta-Car exceptionnel, il est un peu lent, et fait beaucoup de touches de balles. Par contre, il assure et fait pas des boulettes comme Balerdi, il est plus concentré. Dans cette défense à trois au milieu, il amène une certaine sécurité. » Nicolas Filhol— Source: FCM (18/10/21)

La note de Duje Caleta Car : 5.5/10

Son appréciation

Caleta Car, une carte à jouer ?

C’était la surprise de la composition de Jorge Sampaoli, Duje Caleta Car a joué dans l’axe de la défense à 3. L’international croate a clairement besoin de rythme, il a une fâcheuse tendance à faire trop de touches de balle avant de faire sa passe, mais par contre ce dernier a été sobre et rassurant. Remplaçant depuis le début de la saison, l’ancien défenseur de Salzbourg grapille du temps de jeu et son application semble plaire à son coach. Peut-il s’imposer dans le onze ou cette exposition est aussi un choix mercato ?

Les notes des médias