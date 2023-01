Pour Pierre Ménès, cette recrue de l’OM « est partie en cacahouète »

L’Olympique de Marseille s’est imposé 1-2 à Montpellier ce lundi soir pour le compte de la 17e journée. L’ancien consultant de Canal + Pierre Ménès est a donné son sentiment sur la performance des olympiens sur sa chaine YouTube.

Le journaliste Pierre Ménès a livré son analyse de la victoire de l’OM contre Montpelier (1-2) ce lundi soir au stade de la Mosson :

C’est quand même un très très bon OM, très convaincant, très solide

« On attendant avec impatience que Montpellier confirme son bon match face à Lorient cette fois face à l’OM. Mais cette fois, la barre était trop haute face à des marseillais impeccables. Ils ont géré dans un premier temps la premiere période face à des montpellierain qui pouvaient être dans un renouveau. Puis en seconde période, Tavares a ouvert le score d’un tir du droit dans la lunette. C’était la star de l’OM des premiers matches, avec des buts dans tous les sens puis il est parti en cacahouète. Là il venait d’enchainer deux matches avec deux buts, mais il est reparti en cacahouètes en se faisant expulser pour un coup de pied donné. ça n’a pas plu à Tudor et je pense que ça ne plaira pas à la commission de discipline non plus. L’OM a pris deux buts d’avance avant cela, suite à un csc d’Estève bien pressé par Mbemba. Puis Montpellier avait réduit le score sur un penalty de Savanier suite à une mauvaise sortie de Pau Lopez. Mais c’est quand même un très très bon OM, très convaincant, très solide, qui m’a beaucoup plu. » Pierre Ménès – Source : Pierro Le Foot Youtube (29/12/2022)

L1, J17 : « L’OM impeccable à Montpellier, Rennes recolle mais perd Terrier » On débriefe les matchs de ce lundi 2 janvier ? C’est par là ➡️➡️➡️ https://t.co/Z2p7NEc1oo — Pierre Ménès (@PierreMenes) January 2, 2023

