Pour Riolo, même si l’OM perd face à Montpellier et Paris… il y a de la marge !

L’OM a perdu deux points précieux face à Amiens vendredi dernier. Alors qu’une partie des supporters marseillais affiche son inquiétude, Daniel Riolo estime que le club marseillais ne devrait pas avoir trop de difficultés pour rester sur le podium…

L’OM n’a plus que 6 points d’avance sur Rennes et 7 sur Lille. Pour autant, le journaliste Daniel Riolo estime que les marseillais ont suffisamment de marge pour au moins assurer une place sur le podium en fin de saison…

5 victoires sur les 10 derniers matches et l’OM termine sur le podium ?

« D’un point de vue mathématique, quand on s’inquiète pour l’OM, que l’on dit que Rennes peut revenir… Marseille aujourd’hui ils ont 56 points, on s’alarme tout le temps sur l’OM : ils vont avoir une période difficile, ils vont pas passer là, ils vont pas faire ci ou ça. Les gros ils les battent, ils ont battu Lyon, ils sont allés gagner à Rennes et Lille. Ils leur manque 14 points sur 30, c’est quand même jouable pour l’OM. Ils peuvent même perdre les deux prochains matches face à Montpellier et au PSG. Y’a de la marge. » Daniel Riolo – Source : RMC

💥Les 10 derniers matchs des trois prétendants à la seconde place ! La course à la #liguedeschampions est lancée. 💪 #TeamOM #Ligue1 pic.twitter.com/vUXDNtYosP — Football Club de Marseille (@FCMarseille) March 8, 2020