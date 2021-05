Pour Roy, ça va se jouer à peu de choses pour l’OM

Il reste 3 matches à jouer en Ligue 1 et l’OM est revenu à égalité de points avec Lens. Le calendrier semble plus simple pour l’OM sur le papier, mais Eric Roy pense que cela va se jouer à rien…

L’OM et Lens sont à la lutte pour la 5e place, surement synonyme de qualification en Ligue Europa. Les marseillais vont affronter l’ASSE, Angers et Metz alors que Lens va devoir batailler face au LOSC, Bordeaux et Monaco. Pour autant, l’ancien milieu de terrain marseillais Eric Roy pense que cela devrait se jouer à 1 ou 2 buts.

je vois l’OM être capable de faire le plein ou, au pire, de prendre 7 points — Roy

« C’est indécis. Avec la réception du PSG et un déplacement à Monaco, Rennes a le calendrier le plus compliqué. Je vois donc une lutte entre Lens et l’OM, d’autant que les Rennais ont raté le coche à Bordeaux. Il leur sera difficile de passer devant les Lensois et les Marseillais… (…) Si jamais Lens gagne le derby (contre Lille vendredi, ndlr), ce sera difficile d’aller les chercher. Même s’il reçoit Monaco à la dernière journée et même si je vois l’OM être capable de faire le plein ou, au pire, de prendre 7 points. Ça se jouera peut-être à 1 ou 2 buts ». Éric Roy – source : La Provence (04/05/2021)