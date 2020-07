Pourquoi André Villas-Boas reste à l’OM, Boudjellal à Toulon, Nkounkou file en Angleterre… Les 3 infos OM de la journée

Comme tous les soirs à 20h10 retrouvez les 3 infos OM du jour. Au menu ce jeudi, Villas-Boas, Boudjellal et Nkounkou…

OM : André Villas-Boas explique son choix de rester !

Sur le site officiel de l’OM, André-Villas Boas à donner une interview à la social room. Le coach portugais en a profiter pour évoquer sa relation forte avec son groupe et notamment avec les supporter. Il explique que sa relation avec les joueurs est la raison principal qui l’a fait rester une seconde saison à l’OM…

Une nouvelle qualification en Ligue des Champions doit être notre objectif — Villas-Boas

« Je pense que ça viens avec les résultats, c’est toujours comme ça. J’espère que je serais toujours capable de répondre avec les résultats. Ça ne va pas changer mon amour, mon respect envers le club et les joueurs. Les joueurs sont à la fin la clé de la raison pour laquelle je suis ici, pas seulement la saison dernière mais principalement cette saison. Et je sais qu’à la fin tout peut vite changer dans le monde du football. Je suis sûr que je dois répondre avec les résultats, je suis sûr de la qualité de mes joueurs pour continuer à mettre des objectifs en nous. Une nouvelle qualification en Ligue des Champions doit être notre objectif. Mais oui, pour ma part mon amour pour le club et les supporters n’a pas changé. Et je peux garder une place dans leurs cœurs. » André Villas-Boas – Source : OM (02/07/2020)

VENTE OM – BOUDJELLAL : « JE VAIS ARRIVER AU SPORTING CLUB DE TOULON ! »

Dans un entretien accordé à Azur TV, Mourad Boudjellal a évoqué le Sporting Club de Toulon, qu’il devrait rependre qu’il débarque à l’OM ou pas…

SI JE VAIS À MARSEILLE ET QUE LE SPORTING MONTE EN LIGUE 2… IL Y AURA UN VÉRITABLE CHOIX À FAIRE — BOUDJELLA

« Je vais arriver au Sporting Club de Toulon. A moins que l’on me dise que l’on a plus envie, mais moi j’ai un engagement avec Toulon. J’ai dit et répété que je veux que le Sporting monte en Ligue 1. Il y a plusieurs étapes, on va s’occuper de la première, et ensuite on verra ce qu’il va se passer dans les 6 prochains mois. On verra ce qu’il va se passer dans les deux prochaines années. C’est sûr que si je vais à Marseille et que le Sporting monte en Ligue 2… il y aura un véritable choix à faire. J’ai 60 ans de vie à Toulon, j’en aurais 2 ou 3 ailleurs, si ça se fait je ne sais pas ce que je vais vivre. Mes enfants sont nés à Toulon. » Mourad Boudjellal – source : Azur TV (02/07/2020)

[OFFICIEL] MERCATO OM : UN MINOT FILE À L’ANGLAISE !

L’entourage de Niels Nkounkou avait informé la direction de l’OM que le joueur ne signera pas son premier contrat professionnel avec le club. Le joueur un temps annoncé à Nice (voir vidéo ci-dessus), ce dernier était surtout courtisé par le RB Leipzig et la Juventus Turin. C’est finalement Everton qui a reussi à convaincre le jeune latéral gauche…

NKOUNKOU S’ENGAGE OFFICIELLEMENT AVEC EVERTON !