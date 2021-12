Pourquoi l’OM doit se méfier des Brest

Après deux victoires de suite, l’OM va recevoir le Stade Brestois 29 ce samedi au stade Vélodrome. Jorge Sampaoli va devoir se méfier de cette équipe, qui après un début de saison raté, s’est totalement relancée…

L’OM va affronter une équipe en forme. En effet, Brest enchaine les bons résultats après avoir raté son début de saison. Brest n’a plus perdu depuis le 02 Octobre face à Nice, et vient de gagner 5 fois de suite dont un remarqué 4-0 face à Lens. Voici les 7 dernier match (sans défaite) du SB29:

17/10/2021 J10 BREST 1-1 Reims

23/10/2021 J11 Lille 1-1 BREST

31/10/2021 J12 BREST 2-0 Monaco

07/11/2021 J13 Lorient 1-2 BREST

21/11/2021 J14 BREST 4-0 Lens

28/11/2021 J15 Bordeaux 1-2 BREST

01/12/2021 J16 BREST 1-0 Saint-Etienne

Ça va être chaud contre Brest ils sont en forme en ce moment faut pas les sous-estimer pic.twitter.com/8ZC3miLtn7 — S A M O 🇩🇿⚪Ⓜ️ (@Samo13OM) December 3, 2021

Ce renouveau coïncide aussi avec le retour au premier plan de Romain Faivre, qui voulait quitter le club lors du dernier mercato. Le milieu offensif était tout proche du Milan et a dû se remettre la tête à l’envers pour digérer ce faux départ. Il l’a expliqué à Onze Mondial : «Je l’ai géré tranquillement. Au début, c’est dur un peu. Mais à côté de ça, tu ne vas pas t’effondrer. Si tu t’effondres à Brest, tu fais quoi après ? Tu vas perdre du temps inutilement. Alors que si tu te remets immédiatement au travail, tu sais que Milan va revenir et peut-être d’autres clubs. Je pense bien répondre sur le terrain pour le moment. Je fais de bons matchs et j’ai des stats. J’espère qu’on va remonter au classement. (…) Tant mieux si je vaux ce prix-là. Ce qui est valorisant, c’est que malgré le Covid et la difficulté du marché, des offres ont été transmises. Et ça, c’est significatif. Le club a proposé 14 ou 15 millions, c’est la preuve qu’ils avaient vraiment envie de me signer. Il faut voir les choses positivement. Derrière un mal, il y a toujours un bien.»

Faivre a marqué 3 buts lors des 4 derniers matches de son équipe. L’attaque brestoise avec Honorat, Mounié et Le Douaron est en pleine forme. Il faut dire que Michel Der Zakarian a repris l’équipe cet été et qu’il y a eu forcément un temps d’adaptation de l’effectif à son nouveau coach…

Ça sera une belle ambiance — Chardonnet

Invité du «Super Moscato Show» sur RMC, le capitaine du Stade Brestois Brendan Chardonnet est revenu sur la belle série du club breton en Ligue 1.

«Si on est surpris? Oui et non car cinq victoires d’affilée c’est énorme, c’est le record du club. Même si on perdait en début de saison, on n’était pas si loin à chaque fois. On a récupéré un groupe au complet avec un peu de réussite en plus. On vise l’Europe, l’objectif est d’assurer le maintien le plus tôt possible (…) Quand l’objectif sera rempli, on aura pris nos 40, 42 points là on pourra avoir d’autres ambitions. On peut faire un truc. On est dans une très bonne phase, Marseille revient bien aussi. Ça sera une belle ambiance.» Brendan Chardonnet – source : Super Moscato Show (02/12/2021)