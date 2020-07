Pré-saison : Deux matches amicaux de l’OM diffusés… sur Twitch !

L’Olympique de Marseille va jouer ses deux premiers matchs amicaux ce dimanche 19 et le mercredi 22 juillet prochain. Les deux rencontres seront à suivre sur Twitch…

L’OM va débuter sa préparation face à des équipes de plus petit niveau. En effet, les marseillais vont affronter le FC Pinzgau (3e division autrichienne) puis le SV Heimstetten (4e division allemande). Selon l’AFP, ces deux rencontres seront diffusées pour la toute première fois sur Twitch. La plateforme américaine de streaming de jeux vidéo, propriété d’Amazon, a confirmé la diffusion des matches de l’OM de ce dimanche 19 juillet à 18h30 à Kufstein dans le Tyrol autrichien, et le second match aura lieu le mercredi 22 juillet à 19h à Grassau, en Bavière.

toute première fois que Twitch va diffuser en live un match d’un club de Ligue 1

Corentin Dubois, chargé des partenariats pour la plateforme Twitch a affiché sa satisfaction…

« C’est la toute première fois que Twitch va diffuser en live un match d’un club de Ligue 1. Nous sommes très fiers d’accompagner l’Olympique de Marseille dans ses matches de préparation pour la prochaine saison ». Corentin Dubois – source : AFP

