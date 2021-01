PSG – OM (2-1) : Marseille trop tendre s’incline !

L’Olympique de Marseille s’est incliné ce mercredi soir face au PSG (2-1) lors du Trophée des Champions.

PSG 2 1 OM Icardi (40′) Payet Neymar (sp)

Le Onze de Départ :

Mandanda (cap) – Sakai, Alvaro, Caleta Car, Nagatomo – Kamara, Gueye, Rongier – Thauvin, Payet, Radonjic

Le match

Les marseillais ont décidé de presser les parisiens dans leur camp pour éviter de trop subir dès l’entame de la rencontre. La possession est toutefois pour le PSG tout comme la première occasion : une tête d’Icardi 17′ qui frôle le poteau de Mandanda.

Au fil des minutes, l’Olympique de Marseille a de plus en plus de mal à tenir le ballon et laisse de plus en plus d’espace au club francilien. Le danger se rapproche et Paris est tout proche d’ouvrir la marque sur deux buts refusés (logiquement) pour des positions de hors jeu (18′, 29′). Les hommes de Villas-Boas ont fini la première période en subissant et en encaissant un but juste avant la pause par l’intermédiaire d’Icardi (1-0,40′). L’attaquant italien a même été tout proche d’un doublé, mais sa frappe a heurté la barre transversale (45+2). L’OM va devoir faire beaucoup plus et surtout beaucoup mieux offensivement pour espérer revenir au score.

Les olympiens reviennent avec de bonnes intentions face à une équipe du PSG en position d’attente. Mais les marseillais manquent de précision dans les dernières passes, les dernières frappes pour se créer de véritables occasions de but.

Marseille s’est procuré quelques petites opportunités, mais c’est le PSG qui va finalement doubler la mise grâce un pénalty obtenu sur une faute de Pelé (entré à la pause pour remplacer Mandanda touché à la cuisse) sur Icardi et transformé par Neymar (85′, 2-0) .

Marseille a quand même réduit le score par l’intermédiaire de Dimitri Payet parfaitement servi par la nouvelle recrue olympienne Pol Lirola (89′, 2-1) . Les marseillais ont été globalement trop tendre dans cette rencontre pour espérer mieux.