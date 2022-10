PSG – OM : A quelle heure, et sur quelle chaine TV ?

L’Olympique de Marseille se déplace à Paris ce dimanche pour y affronter le PSG en clôture de la 11ème journée de Ligue 1. A quelle heure et sur quelle chaîne voir le match?

Ce dimanche, l’Olympique de Marseille affronte le Paris-Saint-Germain au Parc des Princes à l’occasion de la 11e journée de Ligue 1. Après une surprenante défaite contre Ajaccio lors de la précédente journée, l’OM (3ème) a l’occasion de revenir à hauteur de Paris (1er) en cas de victoire.

HEURE ET CHAINE TV :

La rencontre entre le Paris-Saint-Germain et l’Olympique de Marseille aura lieu à 21h00 au Parc des Princes. Le match sera retransmis sur Amazon Prime Vidéo.

PSG – OM en Streaming

Pour regarder PSG – OM en streaming sur Internet, rendez-vous sur site d’Amazon Prime (accessible sur abonnent).

La décla du coach :

« Je vais répondre comme je réponds toujours sur ce sujet. Il faut prendre match après match, penser à notre manière de jouer et la conséquence, ce sera les points et la position au classement. On lutte, en tant que club se battant pour l’Europe, pour être au plus haut niveau. C’est évidemment inhabituel d’avoir un club avec un budget aussi supérieur, l’histoire nous enseigne toutefois que c’est possible (de rivaliser) mais je ne me concentre pas sur ça. » Igor Tudor – Source : Conférence de presse (14/10/2022)