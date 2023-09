PSG – OM : Abardonado très déçu par le manque de caractère

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

L’OM a totalement raté son match face au PSG et a pris une volée 4-0. Un manque de caractère, un jeu frileux et un match désastreux. Après la rencontre, le coach Pancho Abardonado s’est exprimé au micro de Prime Vidéo.

Pancho Abardonado était très déçu suite à la prestation de son OM.« Je suis très déçu, On a manqué de caractère, 𝐣𝐞 𝐧𝐞 𝐦𝐞 𝐬𝐮𝐢𝐬 𝐩𝐚𝐬 𝐫𝐞𝐜𝐨𝐧𝐧𝐮 𝐜𝐞 𝐬𝐨𝐢𝐫, je ne suis pas content et heureux du match ce soir. Le scenario fait que l’on prend un but directement sur un coup franc excentré, derrière on peut revenir au score, la tête de Vitinha, est ce que cela aurait pu changer la physionomie du match ? On est tombé face à une équipe du PSG qui est très forte, une des meilleures d’Europe. »



