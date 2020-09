PSG – OM : Le onze que devrait aligner AVB face à Paris (selon RMC)

Lors de l’émission « After Foot Marseille », Mohamed Bouhafsi a donné ce qui pourrait ressembler à l’équipe type qu’alignera André Villas-Boas lors du classique, ce dimanche, entre le PSG et l’OM.

Et selon les informations du journaliste de RMC, on se dirigerait vers un onze assez classique, et toujours aligné dans l’immuable 4-3-3 d’André Villas-Boas.

Le jeune défenseur argentin Leonardo Balerdi pourrait ainsi débuter la rencontre à la place d’Alvaro Gonzalez. Au milieu de terrain c’est le trio Sanson-Kamara-Rongier qui tiendrait la corde.

L’Équipe type probable de l’OM, selon Mohamed Bouhafsi

Le onze l’OM probable :

Mandanda, Sarr, Balerdi, Caleta-Car, Amavi, Kamara, Sanson, Rongier, Thauvin, Benedetto, Payet (Source : After Marseille)